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5 декабря, 07:59

Саратовский губернатор Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не было

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заверил, что никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса сегодня не было. Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях и ряде телеграм-каналов сообщения о громком хлопке и вспышке в городе ранним утром.

"Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами", — написал он в телеграм-канале.

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А ранее сегодня стало известно, что в результате взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью погибло три человека, ещё пять пострадали. Информацию о госпитализации пяти человек подтвердили и в Рязанской областной больнице. Повреждения также получил стоявший рядом с местом взрыва самолёт. Причины ЧП устанавливаются.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова

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