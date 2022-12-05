Саратовский губернатор Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не было

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заверил, что никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса сегодня не было. Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях и ряде телеграм-каналов сообщения о громком хлопке и вспышке в городе ранним утром.

"Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами", — написал он в телеграм-канале.