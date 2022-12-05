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5 декабря, 08:14

Экс-глава правительства Кузбасса задержан по подозрению в коррупции

Задержан экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин

<p>Вячеслав Телегин. Обложка © <a href="https://ako.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ako.ru</a></p>

Вячеслав Телегин. Обложка © Ako.ru

Бывший глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который оставил пост в августе 2022 года, задержан. Об этом ТАСС сообщили представители правоохранительных органов региона.

"Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения", — заявил собеседник агентства.

Вячеслав Телегин работал в правительстве Кемеровской области с 2018 года. Его отставка в этом году была связана с состоянием его здоровья. По информации портала NGS42, Телегин был задержан из-за подозрения в участии в коррупционных схемах. Дело расследует отдел по особо важным делам регионального СУ СКР.

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Артур Белкин

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