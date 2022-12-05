Экс-глава правительства Кузбасса задержан по подозрению в коррупции

Бывший глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который оставил пост в августе 2022 года, задержан. Об этом ТАСС сообщили представители правоохранительных органов региона.

"Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения", — заявил собеседник агентства.

Вячеслав Телегин работал в правительстве Кемеровской области с 2018 года. Его отставка в этом году была связана с состоянием его здоровья. По информации портала NGS42, Телегин был задержан из-за подозрения в участии в коррупционных схемах. Дело расследует отдел по особо важным делам регионального СУ СКР.