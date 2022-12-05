Военные КНДР выпустили 130 артиллерийских снарядов в сторону Японского и Жёлтого морей

Военные КНДР выпустили около 130 артиллерийских снарядов с восточного и западного побережья страны в сторону Японского и Жёлтого морей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи.