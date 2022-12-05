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5 декабря, 09:09

Военные КНДР выпустили 130 артиллерийских снарядов в сторону Японского и Жёлтого морей

Военные КНДР выпустили около 130 артиллерийских снарядов с восточного и западного побережья страны в сторону Японского и Жёлтого морей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи.

Около 130 снарядов, предположительно из реактивных систем залпового огня, были выпущены с 14:59 (08:59 мск) из провинции Канвондо в сторону Японского моря и из провинции Хванхэ-Намдо в сторону Жёлтого моря.

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А 18 ноября Северная Корея провела очередные испытания оружия: запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. В Токио уверены, что при обычной траектории полёта она могла бы достичь США. А в Сеуле сообщили, что ракета КНДР пролетела 1000 км со скоростью в 22 Маха.

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Александра Вишнякова
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