Прокурор потребовал пожизненного срока для экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца

Прокурор потребовал приговорить к пожизненному сроку лишения свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации двух убийств по заказу его отца Рауля Арашукова. Заседание проходит в Мосгорсуде.

"Требую назначить Арашукову Р.Р. наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом один миллион рублей и запретом занимать должности в органах госвласти на основании оглашённого ранее в суде вердикта присяжных заседателей", — сказала прокурор Гульчехра Ибрагимова.

Она также потребовала назначить пожизненный срок лишения свободы и для отца экс-сенатора.