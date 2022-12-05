Прокурор потребовал пожизненного срока для экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца
Прокурор потребовал приговорить к пожизненному сроку лишения свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации двух убийств по заказу его отца Рауля Арашукова. Заседание проходит в Мосгорсуде.
"Требую назначить Арашукову Р.Р. наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом один миллион рублей и запретом занимать должности в органах госвласти на основании оглашённого ранее в суде вердикта присяжных заседателей", — сказала прокурор Гульчехра Ибрагимова.
Она также потребовала назначить пожизненный срок лишения свободы и для отца экс-сенатора.
Напомним, что экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
ТАСС / РБК / Владислав Шатило