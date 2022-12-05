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5 декабря, 09:00

Прокурор потребовал пожизненного срока для экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца

Прокурор потребовал приговорить к пожизненному сроку лишения свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации двух убийств по заказу его отца Рауля Арашукова. Заседание проходит в Мосгорсуде.

"Требую назначить Арашукову Р.Р. наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом один миллион рублей и запретом занимать должности в органах госвласти на основании оглашённого ранее в суде вердикта присяжных заседателей", — сказала прокурор Гульчехра Ибрагимова.

Она также потребовала назначить пожизненный срок лишения свободы и для отца экс-сенатора.

Арашукову-старшему повторно предъявили обвинение

Арашукову-старшему повторно предъявили обвинение

Напомним, что экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

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ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Илья Суриков

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