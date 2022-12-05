"Якутский Хатико": Пёс умершего главы района второй год ждёт хозяина в офисе
Собака умершего главы района в Якутии два года ждёт хозяина в его кабинете
Пёс Догор по сей день ждёт погибшего в 2020 году хозяина. Обложка © Telegram / Сарданга
Ещё один "Хатико", ждущий своего хозяина уже два года, нашёлся в Якутии. Трогательную историю рассказала в соцсетях управляющий делами Администрации Оленёкского района Якутии Василиса Спиридонова, её слова приводит телеграм-канал "Сарданга".
Пользователей заинтересовали фотографии собаки, которые часто появлялись на странице Спиридоновой. Тогда она рассказала, что это пёс прежнего главы района Александра Иванова, который умер в 2020 году из-за сердечного приступа, случившегося прямо во время рабочей поездки на отдалённый оленеводческий участок. Собаку зовут Догор, что в переводе с якутского означает "друг".
Когда Догор в очередной раз пришёл в администрацию встречать хозяина, не зная о его смерти, работники не стали его прогонять. Так пёс возвращается и по сей день.
"Потеряв своего верного друга, Догор до сих пор ждёт и верит, что застанет его на работе, и время от времени приходит проверить, вернулся ли его хозяин. История Оленёкского Хатико", — написала она.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подольске овчарка осталась ждать в военкомате мобилизованного хозяина. Сначала четвероногий друг человека лежал прямо в здании, а затем перешёл в расположенный неподалёку магазин. В результате собаку увезли в приют.