Шольц заявил, что Германия стремится стать гарантом безопасности Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стремится стать гарантом европейской безопасности — и именно этого от неё ждут союзники. Об этом немецкий лидер написал в статье для журнала Foreign Affairs.

"Германия делает всё возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. Вот почему немцы намерены стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов внутри Европейского союза и сторонником многосторонних решений глобальных проблем", — написал Шольц.

По его словам, Германия и Европа могут помочь защитить действующий миропорядок, основанный на международных правилах в условиях растущей многополярности.