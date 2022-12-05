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5 декабря, 08:37

Шольц заявил, что Германия стремится стать гарантом безопасности Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стремится стать гарантом европейской безопасности — и именно этого от неё ждут союзники. Об этом немецкий лидер написал в статье для журнала Foreign Affairs.

"Германия делает всё возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. Вот почему немцы намерены стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов внутри Европейского союза и сторонником многосторонних решений глобальных проблем", — написал Шольц.

По его словам, Германия и Европа могут помочь защитить действующий миропорядок, основанный на международных правилах в условиях растущей многополярности.

Шольц штудирует книги о Путине, чтобы понять его идеи

Шольц штудирует книги о Путине, чтобы понять его идеи

Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за контакты с российским лидером Владимиром Путиным и дипломатию по украинскому конфликту. Лидера Франции спросили, каким он видит завершение последнего. Он ответил, что принимать решение об этом должны сами украинцы, но путь один — через переговоры.

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Getty Images / Sean Gallup

Артур Белкин

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