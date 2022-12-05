В Европе начали обсуждать очередной пакет санкций против РФ

В пакет может войти 180 позиций, которые затронут сферы технологий, финансов и медиа. Также со ссылкой на дипломатические источники указывается, что соглашение по очередному пакету санкций против РФ может быть достигнуто быстро, возможно, даже до начала заседания Совета по иностранных делам и саммита Евросоюза на следующей неделе.