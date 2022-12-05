В Европе начали обсуждать очередной пакет санкций против РФ
Politico: ЕК и страны Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций
Европейская комиссия и представители стран Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило издание Politico.
В пакет может войти 180 позиций, которые затронут сферы технологий, финансов и медиа. Также со ссылкой на дипломатические источники указывается, что соглашение по очередному пакету санкций против РФ может быть достигнуто быстро, возможно, даже до начала заседания Совета по иностранных делам и саммита Евросоюза на следующей неделе.
Ранее вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок $60 за баррель на российское чёрное золото.
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