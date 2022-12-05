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5 декабря, 08:36

Рэперу PINQ сломали нос возле ночного клуба в Москве

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © Telegram / SHOT

Возле выхода из ночного клуба в Москве избили рэпера PINQ (Влада Козицына). Ему сломали нос, пишет SHOT.

Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу возле заведения на Грузинском Валу. Сам музыкант в телеграм-канале сообщил, что на него напали неизвестные. Его якобы перепутали с другим участником конфликта, начавшегося незадолго до того, как артист вышел на улицу.

Рэпера PINQ избили в Москве. Видео © Telegram / SHOT

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Рэпер добавил, что от удара он "отлетел", но и нападавшим парням тоже досталось. Музыканта госпитализировали с переломом носа, вправили его и отпустили домой.

Ранее Лайф писал о том, что российский певец Григорий Лепс после скандального концерта в Санкт-Петербурге, где он посреди песни бросил микрофон и ушёл со сцены, затем ещё принял участие в драке.

Илья Суриков

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