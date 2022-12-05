Рэперу PINQ сломали нос возле ночного клуба в Москве

Возле выхода из ночного клуба в Москве избили рэпера PINQ (Влада Козицына). Ему сломали нос, пишет SHOT.

Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу возле заведения на Грузинском Валу. Сам музыкант в телеграм-канале сообщил, что на него напали неизвестные. Его якобы перепутали с другим участником конфликта, начавшегося незадолго до того, как артист вышел на улицу.

Рэпера PINQ избили в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Рэпер добавил, что от удара он "отлетел", но и нападавшим парням тоже досталось. Музыканта госпитализировали с переломом носа, вправили его и отпустили домой.