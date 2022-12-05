Рэперу PINQ сломали нос возле ночного клуба в Москве
Обложка © Telegram / SHOT
Возле выхода из ночного клуба в Москве избили рэпера PINQ (Влада Козицына). Ему сломали нос, пишет SHOT.
Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу возле заведения на Грузинском Валу. Сам музыкант в телеграм-канале сообщил, что на него напали неизвестные. Его якобы перепутали с другим участником конфликта, начавшегося незадолго до того, как артист вышел на улицу.
Рэпера PINQ избили в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Рэпер добавил, что от удара он "отлетел", но и нападавшим парням тоже досталось. Музыканта госпитализировали с переломом носа, вправили его и отпустили домой.
Ранее Лайф писал о том, что российский певец Григорий Лепс после скандального концерта в Санкт-Петербурге, где он посреди песни бросил микрофон и ушёл со сцены, затем ещё принял участие в драке.