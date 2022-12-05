Число погибших в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ возросло до девяти
Девять мирных жителей погибли в результате обстрела города Алчевска со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"По состоянию на 11:00 количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до девяти человек. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, ВСУ нанесли удар по Алчевску из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS около шести утра. По данным мэра Альберта Апшева, по городу было выпущено шесть ракет, атака пришлась на три общежития Донбасского государственного университета (ДонГТИ). Изначально сообщалось о трёх погибших.
Telegram / Администрация города АлчеVска