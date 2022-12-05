Число погибших в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ возросло до девяти

Девять мирных жителей погибли в результате обстрела города Алчевска со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По состоянию на 11:00 количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до девяти человек. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал он в своём телеграм-канале.