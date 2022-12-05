СК раскрыл жуткие подробности убийства женщины на стоянке в Москве

Мужчина, подозреваемый в убийстве жены на Вешняковской улице в Москве, рассказал, как хладнокровно добил её. Об этом сообщили в Следственном комитете. Оказалось, что после первого выстрела женщина ещё была жива, но стрелявший не стал оказывать ей помощь.

"Фигурант сообщил, что после первого выстрела он сел за руль машины и, перепарковав её, услышал, что женщина ещё подаёт признаки жизни. Не попытавшись оказать ей помощь или вызвать скорую, мужчина принял решение произвести ещё несколько выстрелов, от которых она скончалась на месте", — уточнили в СКР.