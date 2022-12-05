Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 08:59

На Крымском мосту открыли движение машин по отремонтированной части дороги

По отремонтированной после взрыва правой части автомобильной дороги Крымского моста открыто движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведён перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", говорится в сообщении.

В НАТО признали, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

В НАТО признали, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об установке всех четырёх пролётов Крымского моста. Напомним, 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции.

Обложка ©

ТАСС / AP

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров