На Крымском мосту открыли движение машин по отремонтированной части дороги

По отремонтированной после взрыва правой части автомобильной дороги Крымского моста открыто движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведён перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", — говорится в сообщении.

В НАТО признали, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об установке всех четырёх пролётов Крымского моста. Напомним, 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции.