МИД Японии: Потолок цен на нефть из РФ является временной мерой

Введённый G7, Евросоюзом и Австралией потолок цен на нефть из России является временной мерой, а дата следующего возможного пересмотра предельной стоимости пока не определена. Об этом говорится в разъяснениях МИД Японии, опубликованных на сайте ведомства.

"Конкретный период действия этой меры не установлен, однако эта мера является частью санкций против России и считается временной", — сказано в заявлении японского ведомства.

В ведомстве отметили, что "в зависимости от ситуации" страны могут пересмотреть ограничительные меры, однако пока не известно, когда точно это будет осуществлено. При этом согласованный G7 механизм потолка цен не распространяется на нефтепродукты, произведённые из российской нефти в других странах.