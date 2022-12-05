Одним словом не описать: Оксфордский словарь выбрал главным в 2022 году целое выражение

Оксфордский словарь английского языка выбрал сленговое выражение "Режим гоблина" в качестве слова 2022 года. Об этом сообщается на сайте издательского отдела Оксфордского университета.

Данное выражение — "Режим гоблина" — словарь определяет как "поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям". Свою популярность в этом году оно приобрело после того, как пользователи Интернета начали описывать таким образом настроение людей, не желающих возвращаться к "нормальной жизни" после пандемии коронавируса. Добавим, что впервые в истории слово года выбирала общественность путём голосования в Сети.

В шорт-лист также вошли слова "метавселенная" и хештег #IStandWith ("Я поддерживаю").