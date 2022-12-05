Лайф публикует видео пожара на стройке ЖК на севере Москвы

На кадрах видно, как от стройки поднимаются клубы чёрного дыма, которые хорошо видно за несколько километров от места ЧП. По информации Лайфа, загорелись рубероид и строительные конструкции. Пожару, площадь которого составила 100 квадратных метров, присвоен первый ранг. Само здание ещё не введено в эксплуатацию.