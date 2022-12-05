Лайф публикует видео пожара на стройке ЖК на севере Москвы
В Москве загорелась кровля строящегося жилого комплекса "Молжаниново"
В строящемся жилом комплексе "Молжаниново" на севере Москвы произошёл пожар. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
В Москве загорелась кровля строящегося жилого комплекса. Видео © LIFE
На кадрах видно, как от стройки поднимаются клубы чёрного дыма, которые хорошо видно за несколько километров от места ЧП. По информации Лайфа, загорелись рубероид и строительные конструкции. Пожару, площадь которого составила 100 квадратных метров, присвоен первый ранг. Само здание ещё не введено в эксплуатацию.
Ранее Лайф рассказывал, что четыре человека погибли при пожаре в Оренбурге. Их тела нашли прибывшие сотрудники МЧС. Во время работы на месте спасатели также привлекли ведомственных психологов.
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