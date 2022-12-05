ВС РФ сбили в воздухе украинские самолёты Су-25 и МиГ-29 в ДНР
Российская истребительная авиация сбила в воздухе самолёт ВСУ Су-25 и истребитель МиГ-29 над территорией Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Юрьевка сбит в воздухе самолёт Су-25 Воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой Народной Республики сбит украинский МиГ-29", — сказал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит зачистка освобождённых территорий в Запорожье. Он отметил, что "наши парни действуют аккуратно и быстро" — это позволяет свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуры, а также избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ.
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