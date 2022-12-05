ВС РФ сбили в воздухе украинские самолёты Су-25 и МиГ-29 в ДНР

Российская истребительная авиация сбила в воздухе самолёт ВСУ Су-25 и истребитель МиГ-29 над территорией Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Юрьевка сбит в воздухе самолёт Су-25 Воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой Народной Республики сбит украинский МиГ-29", — сказал он.