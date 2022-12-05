Как сбежавший на Запад Борис Акунин заработал на элитную недвижимость в Париже и Москве Оглавление Где сейчас находится Борис Акунин* За что Чхартишвили получил гражданство Великобритании Семья беглого писателя Кто помог Чхартишвили прославиться Зачем Акунин* представлял русских дикарями Как писатель-миллионер разорвал с Россией Писатель Григорий Чхартишвили говорил, что его псевдоним Акунин* переводится с японского как "злодей". В итоге он стал таким для России и сейчас наслаждается жизнью за границей. 80542 80542 Коллаж © LIFE. Фото © rg.ru / Виктор Васенин, © Shutterstock

Где сейчас находится Борис Акунин*

В телефонном справочнике Парижа указаны абонентский номер и адрес прописки писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин*. Он зарегистрирован на улице Rue de la Paix — в квартале, заложенном двести лет назад Наполеоном для самых богатых парижан. С тех пор ничего не изменилось.

Парижский адрес Бориса Акунина*. Из местного телефонного справочника. © Ecométrie

— Шикарная торговая улица между оперой Гарнье и Вандомской площадью. Это средоточие высокой моды, бутиков лучших ювелиров, парфюмеров, часовщиков и кондитеров. Но всё для миллиардеров, для обычных людей цены недоступны, — так описывают место туристы.

Акунин-Чхартишвили живёт в доме № 8 — это жилое здание, построенное в 1850 году на стыке ампира и неоренессанса. Внутри царит роскошь: мраморные полы, лестницы с красной ковровой дорожкой и кованными перилами, старинные лифты.

8, Rue de la Paix. Здесь находится парижское жильё Григория Бориса Акунина* Чхартишвили.

За малогабаритную трёхкомнатную квартиру придётся выложить до двух миллионов евро. Помимо постоянного жилья в этом доме есть гостевые апартаменты, самые скромные обошлись бы в 28 тысяч рублей в сутки. Но забронировать не получится, всё зарезервировано на два года вперёд.







Впрочем, после начала СВО на Украине Чхартишвили перебрался в Лондон.

За что Чхартишвили получил гражданство Великобритании

В марте в Лондоне распахнул двери благотворительный фонд True Russia — "Настоящая Россия". Декларируемые цели: осуждение ​​СВО и сбор денег для украинских беженцев.

— Само слово "русский" стало в глазах мира токсичным. С русскими всё не так! — таков слоган "настоящих россиян".

Первые лица "Настоящей России" в Лондоне. © true-russia.com

У организации три учредителя. Экономист Сергей Гуриев (ныне проживающий во Франции), бывший банкир Олег Радзинский (с паспортами Великобритании и США, но прописанный в Швейцарии) и Григорий Чхартишвили. Согласно английскому корпоративному реестру, писатель является британским гражданином и живёт в Лондоне, получая корреспонденцию по адресу фонда. Когда и как он получил паспорт Туманного Альбиона, остаётся гадать.

Борис Акунин* — гражданин Великобритании. © gov.uk

Чхартишвили покинул Россию и осел в Великобритании в 2014 году, узнав о возбуждении уголовных дел против активистов из окружения Алексея Навального*. Для укрепления своих позиций в Лондоне писатель продал британскому телевидению права на экранизацию детективов об Эрасте Фандорине. С тех пор прошло восемь лет. Тот же беглый бизнесмен Евгений Чичваркин* живёт в Англии в два раза дольше, а до сих пор не получил паспорт. А у Акунина* он есть. Скорее всего, по программе Global Talent Visa, предназначенной для деятелей культуры, науки и айти.





Фонд Чхартишвили находится в историческом центре города в здании Staple Inn. Оно построено в Средневековье при Тюдорах и отреставрировано после Второй мировой войны. С фасада деревянное, со двора краснокирпичное. Историки архитектуры называют его "самым впечатляющим из сохранившихся образцов фахверка". Некогда там распологалась адвокатская палата с таверной. Сейчас это офисы и жилые апартаменты. В настоящий момент для аренды доступна только одна квартира площадью 44 квадрата за 32 тыс. фунтов (свыше двух миллионов рублей) в месяц.

— Жильё в Staple Inn может похвастаться фантастическим естественным освещением, оригинальными старинными элементами и газовым отоплением, — рекламируют риелторы.

Семья беглого писателя

Григорий Чхартишвили родился в Грузии в семье артиллериста Шалвы Ноевича и учительницы Берты Исааковны. Они перебрались в Москву. Будущий писатель учился в престижных учебных заведениях: английской спецшколе № 36 и на истфаке Института стран Азии и Африки МГУ, где получил диплом японоведа. Он ездил по обмену в Страну восходящего солнца и даже якобы недолго был женат на японке.

Борис Акунин* в молодости. Фото © godliteratury.ru

Малоизвестный факт: у Григория Чхартишвили есть старший брат Павел, ныне пенсионер, в прошлом работник Государственного архива РФ. Он тоже пишет книги и даже является членом Московского союза писателей. В 2010 году он опубликовал в литературном журнале стихотворение под названием "Исповедь оккупанта" с откровенно антирусским посылом.

— От Риги ночной отделяют меня КПП и забор... Нас призвал и прислал сюда военкомат... И не знаю ещё я, что я — оккупант, — насочинял Павел Чхартишвили.

Брат Акунина* живёт в скромной однушке в районе столичных Кузьминок.

Брат Акунина — Павел Чхартишвили. Фото © mossoyuzlit.ru

В девяностых Григорий Чхартишвили женился на Эрике Вороновой, своём корректоре и редакторе. Судя по российским базам, фамилию мужа она так и не взяла. По некоторым данным, у неё тоже есть британский паспорт. А вот наследников у пары нет.

— Дети — это клей. Нам с женой он ни к чему, — как-то отрезал Чхартишвили.

Борис Акунин с женой Эрикой. Фото © LIFE / Марат Абулхатин

Кто помог Чхартишвили прославиться

В восьмидесятых Чхартишвили занимался переводами Юкио Мисимы, Кэндзи Маруямы, Кобо Абэ и других японских авторов. Накануне перестройки его пригласили на работу в журнал "Иностранная литература", позднее он стал сооснователем и главным редактором издательства "Иностранка".

Прорыв произошёл в 1998 году, когда под псевдонимом Борис Акунин* вышел его первый детектив об Эрасте Фандорине. Серию запустило издательство "Захаров", за которым стояли бывший журналист медиахолдинга Березовского Игорь Захаров, защищавший Ходорковского адвокат Генрих Падва, а также выросший в Нью-Йорке издатель Глеб Успенский.

На рубеже веков Чхартишвили стал председателем правления "Пушкинской библиотеки" (проект благотворительного Фонда Джорджа Сороса. — Прим. Лайфа) и начал сотрудничество с немецким издательством Gruner + Jahr.

В 2009 году Бориса Акунина* наградили за вклад в развитие японской культуры орденом Восходящего солнца (Кёкудзицусё). Фото © rg.ru / Виктор Васенин,

Зачем Акунин* представлял русских дикарями

Детективы Бориса Акунина* издавались огромными тиражами, их любили и читали. С высоты сегодняшних дней заметнее "25-й кадр", спрятанный писателем между строк.

— Выдающихся чиновников Российской империи Акунин обязательно изображает держимордами, головотяпами и самодурами. Особенно это видно в "Статском советнике". А после прочтения "Турецкого гамбита" создаётся впечатление, что это не русские разгромили турок, а турки — русских, — подобных отзывов на его детективы много.

Борис Акунин в окружении друзей-белоленточников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivan_the_fifth

В 2011–2012 годах Борис Акунин* примкнул к белоленточному движению Алексея Навального***. Писатель помогал организовывать оппозиционные митинги и выступал на них. Также он стал соучредителем "Лиги избирателей"**, которая занялась "наблюдением" за выборами в России. За этой организацией стояло движение "Голос"**, известное многолетним сотрудничеством с западными фондами и госструктурами.

В 2013 году Григорий Чхартишвили запустил скандальную серию "История Российского государства". Среди претензий к ней — отсутствие библиографии и ссылок на первоисточники, откровенные ляпы типа "бог дождя Даждьбог" (на самом деле бог Солнца. — Прим. Лайфа). Но самое главное — стало очевидно, как писатель относится к русским. Он попросил иллюстратора изобразить древних славян немытыми орками, а литовцев — благородными европейцами. Наших предков он показал некими "свиноводами", самыми дикими людьми, которые облагородились только по воле мудрых викингов и хазар. А ещё Чхартишвили специально отобрал самые нелестные первые упоминания о славянах, хотя полно нейтральных и позитивных.

Славяне (слева) и литовцы (справа) в представлении Акунина и его иллюстратора И. Сакурова. История Российского государства. Борис Акунин. Фото © Arttaller.com / И. Сакуров

На сегодня вышло восемь томов "Истории Российского государства". Начиная с третьего, Григорий Чхартишвили пишет за рубежом.

Как писатель-миллионер разорвал с Россией

До нулевых годов ни у Григория Чхартишвили, ни у его жены не было недвижимости в России. Они снимали двушку в Таганском районе Москвы в брежневке повышенной комфортности.

В 2001-м пара приобрела апартаменты на 126 квадратов в дореволюционном доме в Подсосенском переулке, откуда рукой подать до парка "Зарядье" и стрелки Москвы-реки с Яузой. Цена около 70 млн рублей.







Спустя пару лет жена писателя купила кирпичный коттедж площадью 350 квадратов на 40 сотках земли в деревне Липки на рублёвском направлении.

— На участке крытый бассейн, теннисный корт, баня, гараж с квартирой охраны и две тысячи квадратов грибного леса. В доме тренажёрный зал, сауна и бильярдная, — впоследствии описывали эту загородную недвижимость риелторы.

Дача, которой владела жена Акунина. Фото © cmlt.ru

В 2014 году жена Чхартишвили продала дачу в Липках за 40 млн рублей — такая стоимость указана в закрытом объявлении на портале недвижимости. В 2018 году супруги продали за неизвестную сумму апартаменты в Подсосенском переулке — данные о смене владельцев есть в Росреестре. Сейчас пару юридически ничто с Россией не связывает.

*Признан иноагентом **Организация признана иноагентом в России ***Физлицо признано экстремистским и запрещено в России.

Почему Акунин* позволяет себе выступать против России? 0 Ему наплевать, у него уже другое гражданство Ему кажется, что он может учить россиян, как им жить Он хочет выслужиться перед властями Франции и Великобритании Популярность вскружила ему голову

Авторы Егор Пережогин