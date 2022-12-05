Как сбежавший на Запад Борис Акунин заработал на элитную недвижимость в Париже и Москве Писатель Григорий Чхартишвили говорил, что его псевдоним Акунин переводится с японского как "злодей". В итоге он стал таким для России и сейчас наслаждается жизнью за границей. 4 декабря, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © rg.ru / Виктор Васенин, © Shutterstock

Где сейчас находится Борис Акунин

В телефонном справочнике Парижа указаны абонентский номер и адрес прописки писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин. Он зарегистрирован на улице Rue de la Paix — в квартале, заложенном двести лет назад Наполеоном для самых богатых парижан. С тех пор ничего не изменилось.

Парижский адрес Бориса Акунина. Из местного телефонного справочника. © Ecométrie

— Шикарная торговая улица между оперой Гарнье и Вандомской площадью. Это средоточие высокой моды, бутиков лучших ювелиров, парфюмеров, часовщиков и кондитеров. Но всё для миллиардеров, для обычных людей цены недоступны, — так описывают место туристы.

Акунин-Чхартишвили живёт в доме № 8 — это жилое здание, построенное в 1850 году на стыке ампира и неоренессанса. Внутри царит роскошь: мраморные полы, лестницы с красной ковровой дорожкой и кованными перилами, старинные лифты.

8, Rue de la Paix. Здесь находится парижское жильё Григория Бориса Акунина Чхартишвили.

За малогабаритную трёхкомнатную квартиру придётся выложить до двух миллионов евро. Помимо постоянного жилья в этом доме есть гостевые апартаменты, самые скромные обошлись бы в 28 тысяч рублей в сутки. Но забронировать не получится, всё зарезервировано на два года вперёд.







Впрочем, после начала СВО на Украине Чхартишвили перебрался в Лондон.

За что Чхартишвили получил гражданство Великобритании

В марте в Лондоне распахнул двери благотворительный фонд True Russia — "Настоящая Россия". Декларируемые цели: осуждение ​​СВО и сбор денег для украинских беженцев.

— Само слово "русский" стало в глазах мира токсичным. С русскими всё не так! — таков слоган "настоящих россиян".

Первые лица "Настоящей России" в Лондоне. © true-russia.com

У организации три учредителя. Экономист Сергей Гуриев (ныне проживающий во Франции), бывший банкир Олег Радзинский (с паспортами Великобритании и США, но прописанный в Швейцарии) и Григорий Чхартишвили. Согласно английскому корпоративному реестру, писатель является британским гражданином и живёт в Лондоне, получая корреспонденцию по адресу фонда. Когда и как он получил паспорт Туманного Альбиона, остаётся гадать.

Борис Акунин — гражданин Великобритании. © gov.uk

Чхартишвили покинул Россию и осел в Великобритании в 2014 году, узнав о возбуждении уголовных дел против активистов из окружения Алексея Навального*. Для укрепления своих позиций в Лондоне писатель продал британскому телевидению права на экранизацию детективов об Эрасте Фандорине. С тех пор прошло восемь лет. Тот же беглый бизнесмен Евгений Чичваркин* живёт в Англии в два раза дольше, а до сих пор не получил паспорт. А у Акунина он есть. Скорее всего, по программе Global Talent Visa, предназначенной для деятелей культуры, науки и айти.





Фонд Чхартишвили находится в историческом центре города в здании Staple Inn. Оно построено в Средневековье при Тюдорах и отреставрировано после Второй мировой войны. С фасада деревянное, со двора краснокирпичное. Историки архитектуры называют его "самым впечатляющим из сохранившихся образцов фахверка". Некогда там распологалась адвокатская палата с таверной. Сейчас это офисы и жилые апартаменты. В настоящий момент для аренды доступна только одна квартира площадью 44 квадрата за 32 тыс. фунтов (свыше двух миллионов рублей) в месяц.

— Жильё в Staple Inn может похвастаться фантастическим естественным освещением, оригинальными старинными элементами и газовым отоплением, — рекламируют риелторы.

Семья беглого писателя

Григорий Чхартишвили родился в Грузии в семье артиллериста Шалвы Ноевича и учительницы Берты Исааковны. Они перебрались в Москву. Будущий писатель учился в престижных учебных заведениях: английской спецшколе № 36 и на истфаке Института стран Азии и Африки МГУ, где получил диплом японоведа. Он ездил по обмену в Страну восходящего солнца и даже якобы недолго был женат на японке.

Борис Акунин в молодости. Фото © godliteratury.ru

Малоизвестный факт: у Григория Чхартишвили есть старший брат Павел, ныне пенсионер, в прошлом работник Государственного архива РФ. Он тоже пишет книги и даже является членом Московского союза писателей. В 2010 году он опубликовал в литературном журнале стихотворение под названием "Исповедь оккупанта" с откровенно антирусским посылом.

— От Риги ночной отделяют меня КПП и забор... Нас призвал и прислал сюда военкомат... И не знаю ещё я, что я — оккупант, — насочинял Павел Чхартишвили.

Брат Акунина живёт в скромной однушке в районе столичных Кузьминок.

Брат Акунина — Павел Чхартишвили. Фото © mossoyuzlit.ru

В девяностых Григорий Чхартишвили женился на Эрике Вороновой, своём корректоре и редакторе. Судя по российским базам, фамилию мужа она так и не взяла. По некоторым данным, у неё тоже есть британский паспорт. А вот наследников у пары нет.

— Дети — это клей. Нам с женой они ни к чему, — как-то отрезал Чхартишвили.

Борис Акунин с женой Эрикой. Фото © LIFE / Марат Абулхатин

Кто помог Чхартишвили прославиться

В восьмидесятых Чхартишвили занимался переводами Юкио Мисимы, Кэндзи Маруямы, Кобо Абэ и других японских авторов. Накануне перестройки его пригласили на работу в журнал "Иностранная литература", позднее он стал сооснователем и главным редактором издательства "Иностранка".

Прорыв произошёл в 1998 году, когда под псевдонимом Борис Акунин вышел его первый детектив об Эрасте Фандорине. Серию запустило издательство "Захаров", за которым стояли бывший журналист медиахолдинга Березовского Игорь Захаров, защищавший Ходорковского адвокат Генрих Падва, а также выросший в Нью-Йорке издатель Глеб Успенский.

На рубеже веков Чхартишвили стал председателем правления "Пушкинской библиотеки" (проект благотворительного Фонда Джорджа Сороса. — Прим. Лайфа) и начал сотрудничество с немецким издательством Gruner + Jahr.

В 2009 году Бориса Акунина наградили за вклад в развитие японской культуры орденом Восходящего солнца (Кёкудзицусё). Фото © rg.ru / Виктор Васенин,

Зачем Акунин представлял русских дикарями

Детективы Бориса Акунина издавались огромными тиражами, их любили и читали. С высоты сегодняшних дней заметнее "25-й кадр", спрятанный писателем между строк.

— Выдающихся чиновников Российской империи Акунин обязательно изображает держимордами, головотяпами и самодурами. Особенно это видно в "Статском советнике". А после прочтение "Турецкого гамбита" создаётся впечатление, что это не русские разгромили турок, а турки — русских, — подобных отзывов на его детективы много.

Борис Акунин в окружении друзей-белоленточников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivan_the_fifth

В 2011–2012 годах Борис Акунин примкнул к белоленточному движению Алексея Навального*. Писатель помогал организовывать оппозиционные митинги и выступал на них. Также он стал соучредителем "Лиги избирателей"**, которая занялась "наблюдением" за выборами в России. За этой организацией стояло движение "Голос"**, известное многолетним сотрудничеством с западными фондами и госструктурами.

В 2013 году Григорий Чхартишвили запустил скандальную серию "История Российского государства". Среди претензий к ней — отсутствие библиографии и ссылок на первоисточники, откровенные ляпы типа "бог дождя Даждьбог" (на самом деле бог Солнца. — Прим. Лайфа). Но самое главное — стало очевидно, как писатель относится к русским. Он попросил иллюстратора изобразить древних славян немытыми орками, а литовцев — благородными европейцами. Наших предков он показал некими "свиноводами", самыми дикими людьми, которые облагородились только по воле мудрых викингов и хазар. А ещё Чхартишвили специально отобрал самые нелестные первые упоминания о славянах, хотя полно нейтральных и позитивных.

Славяне (слева) и литовцы (справа) в представлении Акунина и его иллюстратора И. Сакурова. История Российского государства. Борис Акунин. Фото © Arttaller.com / И. Сакуров

На сегодня вышло восемь томов "Истории Российского государства". Начиная с третьего, Григорий Чхартишвили пишет за рубежом.

Как писатель-миллионер разорвал с Россией

До нулевых годов ни у Григория Чхартишвили, ни у его жены не было недвижимости в России. Они снимали двушку в Таганском районе Москвы в брежневке повышенной комфортности.

В 2001-м пара приобрела апартаменты на 126 квадратов в дореволюционном доме в Подсосенском переулке, откуда рукой подать до парка "Зарядье" и стрелки Москвы-реки с Яузой. Цена около 70 млн рублей.







Спустя пару лет жена писателя купила кирпичный коттедж площадью 350 квадратов на 40 сотках земли в деревне Липки на рублёвском направлении.

— На участке крытый бассейн, теннисный корт, баня, гараж с квартирой охраны и две тысячи квадратов грибного леса. В доме тренажёрный зал, сауна и бильярдная, — впоследствии описывали эту загородную недвижимость риелторы.

Дача, которой владела жена Акунина. Фото © cmlt.ru

В 2014 году жена Чхартишвили продала дачу в Липках за 40 млн рублей — такая стоимость указана в закрытом объявлении на портале недвижимости. В 2018 году супруги продали за неизвестную сумму апартаменты в Подсосенском переулке — данные о смене владельцев есть в Росреестре. Сейчас пару юридически ничто с Россией не связывает.

* Физлицо признано экстремистским и запрещено в России. **Организация признана иноагентом в России.

Почему Акунин позволяет себе выступать против России? 0 Ему наплевать, у него уже другое гражданство Ему кажется, что он может учить россиян, как им жить Он хочет выслужиться перед властями Франции и Великобритании Популярность вскружила ему голову

Авторы Егор Пережогин