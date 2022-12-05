Диетолог назвала лучшие продукты для дорожного перекуса

При планировании дорожного перекуса нужно обратить внимание на его микробиологическую безопасность и помнить, что есть долго хранящиеся продукты и скоропортящиеся. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог петербургского медицинского центра "Проект Здоровье" Наталья Круглова.

Скоропортящиеся продукты нужно успеть употребить в течение двух часов. К ним относятся кисломолочные напитки и бутерброды, например, с сыром. Из долго хранящихся продуктов в дорогу следует взять цельнозерновые батончики с добавлением сухофруктов. По словам специалиста, они могут долго находится при комнатной температуре и не испортится, если не нарушена упаковка. Но следует обращать внимание на содержание в батончиках сахара и патоки мёда.

Долго хранится и хорошо подходит для перекуса фруктовое пюре без добавления сахара — ему не требуется специальный температурный режим. Ещё взять с собой можно орехи и семечки без добавления соли. Дело в том, что она может задерживать жидкость, что может создать неудобства в дороге, отметила Круглова.

"Это может приводить к избытку соли, плюс такое сидячее положение длительное время — они могут приводить к появлению отёчности у некоторых людей", — добавила диетолог.

Она посоветовала взять в дорогу также цитрусовые фрукты и бананы, но перед отправлением их нужно обязательно вымыть. Ещё можно захватить ультрапастеризованное молоко. Оно не требует специальных условий хранения и переносит температуру до 25 градусов. К тому же, молоко содержит белок, кальций, и удобно для перекуса.