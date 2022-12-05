Фитнес-тренер рассказал, от каких болезней спасёт ходьба задом наперёд

Преподаватель клинической физиологии Университета Восточного Лондона, фитнес-тренер и физиотерапевт Джек Макнамара рассказал, почему полезно ходить задом наперёд. Слова специалиста приводит издание The Conversation.

Всё дело в том, что во время движения спиной вперёд человек делает более короткие и частые шаги, что позволяет повышать выносливость мышц и суставов. Особенно такая ходьба, как отметил тренер, полезна для людей, страдающих остеоартрозом, болями в пояснице и фасциитом (болезнь, характеризующаяся болезненными ощущениями в пяточной области при физической нагрузке. — Прим. Лайфа).

Также, по словам специалиста, ходьба задом наперёд помогает при реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями. Кроме того, она весьма эффективна при снижении веса, так как энергии расходуется на 40% больше, чем при привычном движении. Всем желающим попробовать данный способ ходьбы Макнамара посоветовал начать им заниматься в помещении, чтобы на улице случайно не сбить или не столкнуться с другим человеком.