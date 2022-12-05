Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент страны законопроект о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

"Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали ещё один шаг в сторону присоединения к альянсу", — отметил Хаависто в ходе пресс-конференции.

В заявлении внешнеполитического ведомства также отмечается, что по проекту презентации было получено более полутора тысяч мнений, в результате чего в документ были внесены дополнения. При этом предложение правительства может быть одобрено после того, как согласие выразят все страны – члены НАТО.