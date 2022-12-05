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5 декабря, 09:57

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент страны законопроект о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

"Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали ещё один шаг в сторону присоединения к альянсу", — отметил Хаависто в ходе пресс-конференции.

В заявлении внешнеполитического ведомства также отмечается, что по проекту презентации было получено более полутора тысяч мнений, в результате чего в документ были внесены дополнения. При этом предложение правительства может быть одобрено после того, как согласие выразят все страны – члены НАТО.

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Напомним, что Швеция и Финляндия ещё в мае передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический блок. При этом против вступления двух стран в альянс высказались Венгрия и Турция. Однако позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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Shutterstock

Артур Белкин

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