Журналисты показали восстановленную после взрыва часть Крымского моста

Телеканал "Звезда" показал восстановленную после теракта часть Крымского моста. Стоит отметить, что этот фрагмент сооружения уже открыт для машин. Корреспондент Виктория Косогляденко рассказала, что реконструированный элемент выглядит как новый — за два месяца специалисты полностью его отремонтировали.

Телеканал "Звезда" показал восстановленную после взрыва часть Крымского моста. Видео © Телеканал "Звезда"

"Дорога через Керченский пролив из Тамани в сторону Крыма — здесь уже не видно никаких повреждений, нет строительной техники. Так и не скажешь, что совсем недавно здесь были серьёзные разрушения. Судить о том, что это совсем новый элемент моста, можно лишь по тёмному асфальту", — отметила Косогляденко.