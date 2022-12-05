Журналисты показали восстановленную после взрыва часть Крымского моста
Телеканал "Звезда" показал восстановленную после теракта часть Крымского моста. Стоит отметить, что этот фрагмент сооружения уже открыт для машин. Корреспондент Виктория Косогляденко рассказала, что реконструированный элемент выглядит как новый — за два месяца специалисты полностью его отремонтировали.
Телеканал "Звезда" показал восстановленную после взрыва часть Крымского моста. Видео © Телеканал "Звезда"
"Дорога через Керченский пролив из Тамани в сторону Крыма — здесь уже не видно никаких повреждений, нет строительной техники. Так и не скажешь, что совсем недавно здесь были серьёзные разрушения. Судить о том, что это совсем новый элемент моста, можно лишь по тёмному асфальту", — отметила Косогляденко.
Она добавила, что на данном участке уже нанесена разметка. Сейчас все потоки встречных автомобилей переброшены на эту же нитку, и обгонять пока нельзя. Кроме того, скорость на территории не ограничена, поэтому ехать можно с максимально допустимой для трассы — 90 км/ч.
Напомним, ранее стало известно, что по отремонтированной после взрыва правой части автомобильной дороги Крымского моста открыто движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань". 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции.