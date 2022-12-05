В Кремле не обсуждают ограничения удалённой работы для уехавших россиян

Кремль не ведёт каких-либо обсуждений по поводу введения ограничений на возможность удалённой работы для россиян, уехавших из страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле никаких дискуссий на этот счёт не ведётся", — заявил Песков.

Ранее глава Комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас предложил ввести ограничения для россиян, которые покинули страну во время частичной мобилизации. По его словам, такие меры будут способны сделать пребывание таковых граждан в других странах "менее комфортным".