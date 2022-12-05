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5 декабря, 10:05

В Кремле не обсуждают ограничения удалённой работы для уехавших россиян

Песков: В Кремле не думали об ограничениях удалённой работы для уехавших россиян

Кремль не ведёт каких-либо обсуждений по поводу введения ограничений на возможность удалённой работы для россиян, уехавших из страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле никаких дискуссий на этот счёт не ведётся", — заявил Песков.

Клишас счёл неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

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Ранее глава Комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас предложил ввести ограничения для россиян, которые покинули страну во время частичной мобилизации. По его словам, такие меры будут способны сделать пребывание таковых граждан в других странах "менее комфортным".

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Shutterstock

Александр Юнашев

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