Тренер рассказала, как не превратить катание на коньках в "игру на выживание"

С приходом зимы наступает время активного отдыха на свежем морозном воздухе. Катание на коньках — прекрасный вариант провести время как в одиночку, так и вместе с семьёй или друзьями. Но что делать, если все вокруг уверенно рассекают на льду, а вы никак не можете научиться кататься? Об этом Лайф поговорил с тренером отделения фигурного катания "Южный лёд" Татьяной Шилиной.

В первую очередь, по словам специалиста, необходимо правильно выбрать размер и модель коньков, чтобы они подошли по жёсткости. Также важно подобрать подходящую одежду. Не следует одеваться слишком тепло, если вы отдали предпочтение катку в ледовом комплексе, так как обилие тёплых вещей будет только сковывать движения. В то же время на уличном катке в слишком лёгкой одежде можно замёрзнуть. Наша собеседница отметила, что идеальным вариантом в данном случае будет горнолыжный костюм. Также она напомнила, что не стоит забывать о головном уборе. Третьим правилом "выживания на льду", по словам тренера, является безопасность.

"Следует запомнить, что при падении нужно страховать себя руками. Если вы чувствуете, что можете быстро ехать, но тормозить ещё не учились, то разгоняться на большую скорость не стоит. Следует выучить торможение на небольшом ходу, чтобы уметь правильно реагировать на внезапные остановки", — пояснила Шилина.

Кроме того, специалист рекомендует заранее выбрать каток. Если вы хотите почувствовать новогоднюю атмосферу, то следует отдать предпочтение открытым каткам в парках. Ледовый комплекс подойдёт для тех, кто хочет отточить умение кататься на коньках. Если же вы планируете поход на каток с детьми, то желательно, чтобы взрослый уже умел держаться на льду, резюмировала тренер.