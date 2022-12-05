Песков: Можно поспорить с Шольцем об "эффективности" антироссийских санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об "эффективности" антироссийских санкций и заметил, что с данным тезисом можно поспорить.
"Определённые проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера, здесь можно поспорить с господином Шольцем. Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, отрицать это было бы непрофессионально", — заявил Песков.
Представитель Кремля также обратил внимание на то, что введённые ограничения наносят существенный вред и странам Европы и он очевиден не только для Москвы, но и для немецкого правительства, а также "специалистов в Брюсселе".
Поводом для заявлений Пескова стала статья Олафа Шольца для журнала Foreign Affairs, в которой он отметил возрастающую эффективность антироссийских санкций и заметил, что их придётся долго сохранять, тогда как ЕС и НАТО сейчас "сильны как никогда".
Ранее Песков сообщил, что Россия не собирается признавать введение потолка цен на нефть из РФ и готовит соответствующий ответ на установленные ограничения.
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