Песков: Можно поспорить с Шольцем об "эффективности" антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об "эффективности" антироссийских санкций и заметил, что с данным тезисом можно поспорить.

"Определённые проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера, здесь можно поспорить с господином Шольцем. Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, отрицать это было бы непрофессионально", — заявил Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что введённые ограничения наносят существенный вред и странам Европы и он очевиден не только для Москвы, но и для немецкого правительства, а также "специалистов в Брюсселе".

Поводом для заявлений Пескова стала статья Олафа Шольца для журнала Foreign Affairs, в которой он отметил возрастающую эффективность антироссийских санкций и заметил, что их придётся долго сохранять, тогда как ЕС и НАТО сейчас "сильны как никогда".