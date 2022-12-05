В Росприроднадзоре озвучили возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане
Росприроднадзор: Выброс газа мог стать причиной массовой гибели тюленей в Дагестане
Выбросы природного газа, которые вызвали гипоксию, могли стать причиной массовой гибели тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане. На данный момент это основная версия, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала "Россия 24".
"Да, действительно, учёные высказывают именно это предположение. Пока это основная версия", — ответила она на вопрос журналиста о версии с выбросами природного газа.
Радионова подчеркнула, что признаков загрязнения окружающей среды не выявлено. К слову, накануне Минприроды Дагестана также утверждало, что массовая гибель тюленей вызвана природными факторами.
Как рассказывал Лайф, 3 декабря стало известно, что на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружено около 700 мёртвых тюленей. Трупы животных нашли в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак. Вскоре количество погибших нерп возросло до 2,5 тысячи.
Telegram / Минприроды Дагестана