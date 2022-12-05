Диетолог раскрыла, кому противопоказаны продукты с высоким содержанием белка

Говядина, свинина, баранина и мясо птицы — это продукты с самым высоким содержанием белка. Об этом Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. По её словам, хорошим источником этого элемента являются тунец, минтай и окунь, но его можно получить и из растительных продуктов.

"Среди растительных продуктов наиболее богатыми по содержанию белка являются фасоль, нут, соя. Таким образом, если вы отказались от мяса и следуете растительной диете, следует включить в свой рацион бобовые и соевое мясо", — отметила эксперт.

Диетолог предупредила, что белок может быть противопоказан в больших количествах людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с повышенным холестерином, инсультом или инфарктом в анамнезе.

"Таким пациентам стоит быть осторожными с красным мясом, не стоит потреблять его более раза в неделю. Стоит отдавать предпочтение растительному белку, рыбе и белому мясу, потому что эти продукты способны помочь в профилактике развития осложнений перечисленных выше заболеваний", — заключила специалист.

Она добавила, что красное мясо полезно людям с хронической анемией, детям и беременным, но в умеренном количестве.