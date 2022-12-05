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5 декабря, 10:14

Песков анонсировал ответ России на введённый Евросоюзом потолок цен на нефть

Россия не собирается признавать введение потолка цен на нефть из РФ и готовит соответствующий ответ на введённые ограничения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Решение готовится. Очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем", — отметил Песков.

По мнению представителя Кремля, данное решение приведёт к дестабилизации ситуации на мировых энергетических рынках.

МИД Японии: Потолок цен на нефть из РФ является временной мерой

МИД Японии: Потолок цен на нефть из РФ является временной мерой

Ранее вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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