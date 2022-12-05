Песков анонсировал ответ России на введённый Евросоюзом потолок цен на нефть

Россия не собирается признавать введение потолка цен на нефть из РФ и готовит соответствующий ответ на введённые ограничения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.