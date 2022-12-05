Уголовное дело возбуждено по факту драки Григория Лепса с жителем Петербурга

По словам юриста, уголовное дело было возбуждено по статье 115 часть 2 УК РФ. Речь идёт об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне артиста. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате у петербуржца зафиксировали ушибы, а его адвокат Евгений Хейфец рассказал о переломе носа. А причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды.