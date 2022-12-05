Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 10:10

Кремль не заметил сдвигов в политике ЕС в сторону дипломатического решения по Украине

Кремль не заметил сдвигов в политике европейских стран в сторону дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы так не считаем", — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

В США назвали "одно из самых острых разногласий" с Украиной

В США назвали "одно из самых острых разногласий" с Украиной

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным, а также за дипломатическое разрешение украинского конфликта. Он добавил, что "единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры".

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров