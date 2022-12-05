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Опубликовано 5 декабря 2022, 10:10

Кремль не заметил сдвигов в политике ЕС в сторону дипломатического решения по Украине

Кремль не заметил сдвигов в политике европейских стран в сторону дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы так не считаем", — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным, а также за дипломатическое разрешение украинского конфликта. Он добавил, что "единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры".

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Александр Юнашев
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