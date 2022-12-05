Диетолог объяснила, почему гипотоникам и мужчинам стоит быть осторожными с мелиссой

Мелисса известна своим успокаивающим эффектом — она помогает устранить нервную возбудимость, избавиться от бессонницы и напряжения из-за содержащихся в ней витаминов группы B, C, D, флавоноидов, дубильных веществ, неорганических кислот, эфирных масел, железа, цинка, калия, кальция, хрома, меди. Однако это ещё не всё. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева перечислила другие полезные свойства мелиссы и раскрыла, кому стоит быть осторожнее с этим народным средством.

"Мелисса снижает артериальное давление, нормализует работу ЖКТ, умеренно убирает метеоризм, стимулирует иммунитет, возможно, снимает спазмы и судороги. Способствует устранению одышки, имеет противовоспалительный эффект, также обладает отхаркивающими свойствами и способствует прекращению головной боли и мигрени", — рассказала собеседница Лайфа.

Напиток с мелиссой, выпитый перед сном, поможет успокоить нервную систему, а в середине дня — простимулировать работу желудочно-кишечного тракта. При этом Писарева напомнила, что перебарщивать с приёмом мелиссы не стоит, кроме того, не исключены индивидуальные реакции и аллергия на продукт. Есть также противопоказания для людей с низким давлением и мужчин.

"Так как мелисса понижает давление, людям, у которых своё классическое давление низкое, стоит быть аккуратными по количеству употребления этой травы. Также есть мнение, что мелисса влияет на половую функцию мужчин, уменьшает желание и половое влечение, поэтому им стоит быть с этим продуктом аккуратнее", — добавила диетолог.