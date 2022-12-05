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5 декабря, 10:49

Защитник "Краснодара" Сорокин считает, что Бердыев сможет вывести "Сочи" из кризиса

Защитник "Краснодара" Егор Сорокин позитивно отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера "Сочи". Слова 27-летнего футболиста приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Думаю, он способен вывести "Сочи" из кризиса. Там много знакомых ему футболистов. Сейчас будет достаточно большой промежуток времени. Когда весной начнётся чемпионат, он уже сможет показать первые хорошие результаты", — сказал Сорокин.

Также он пожелал Бердыеву успехов на новом месте и назвал 70-летнего тренера высококвалифицированным специалистом, который достоен совершенствовать хорошую футбольную команду.

СМИ раскрыли подробности встречи Бердыева с руководством ФК "Сочи"

СМИ раскрыли подробности встречи Бердыева с руководством ФК "Сочи"

Напомним, Бердыев был представлен игрокам футбольного клуба "Сочи" в качестве нового главного тренера команды 26 ноября. Контракт с 70-летним специалистом заключён на два с половиной года.

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Сайт ФК "Краснодар"

Наталья Исакова

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