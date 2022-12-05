Защитник "Краснодара" Сорокин считает, что Бердыев сможет вывести "Сочи" из кризиса

"Думаю, он способен вывести "Сочи" из кризиса. Там много знакомых ему футболистов. Сейчас будет достаточно большой промежуток времени. Когда весной начнётся чемпионат, он уже сможет показать первые хорошие результаты", — сказал Сорокин.