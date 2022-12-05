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5 декабря, 10:44

Названо пять пластических операций, которым хирурги говорят нет

Пластический хирург Петраш рассказала об опасных последствиях липосакции у худых девушек

Среди операций, которые чаще всего отказываются выполнять пластические хирурги, — удаление комков Биша и липосакция у очень худых девушек. Об этом Лайфу рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Она перечислила пять вмешательств, которым хирурги говорят нет.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

Специалист заявила о том, что по вопросу удаления комков Биша пластические хирурги до сих пор не пришли к однозначному мнению. Кто-то считает эту процедуру чуть ли не базовой, но у многих хирургов есть на этот счёт собственное мнение.

"К любому вмешательству должны в первую очередь быть показания, а его результат не должен быть спорным. В случае с удалением защёчных мешков результат часто бывает спорным, так как их удаление часто приводит к большему обвисанию тканей. Поэтому многие специалисты относятся к нему с большой долей осторожности", — отметила эксперт.

Среди спорных операций она также назвала повторную пластику нижнего века. Такое вмешательство очень "ювелирное" и может привести к неконтролируемому рубцеванию ткани.

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Неприятными последствиями может закончиться и липосакция у очень худых девушек. Кожа в месте проведения операции может стать очень чувствительной, есть риск образования кист и пигментаций и сильных болей.

Петраш также рассказала, что многие молодые женщины прибегают к хирургическому омоложению без объективных показаний, хотя в их случае можно обойтись и методами без операций: аппаратными методиками, инъекционными процедурами, нитевым лифтингом и так далее.

Последним спорным вмешательством эксперт назвала пластику внутренней поверхности бёдер. После такой операции может нарушиться венозный и лимфатический отток. Это грозит появлением отёков, некроза тканей и жировой эмболии.

Ранее пластический хирург Надежда Петраш рассказала, как добиться увеличения груди без силиконовых имплантов.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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