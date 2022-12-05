Названо пять пластических операций, которым хирурги говорят нет

Среди операций, которые чаще всего отказываются выполнять пластические хирурги, — удаление комков Биша и липосакция у очень худых девушек. Об этом Лайфу рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Она перечислила пять вмешательств, которым хирурги говорят нет.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

Специалист заявила о том, что по вопросу удаления комков Биша пластические хирурги до сих пор не пришли к однозначному мнению. Кто-то считает эту процедуру чуть ли не базовой, но у многих хирургов есть на этот счёт собственное мнение.

"К любому вмешательству должны в первую очередь быть показания, а его результат не должен быть спорным. В случае с удалением защёчных мешков результат часто бывает спорным, так как их удаление часто приводит к большему обвисанию тканей. Поэтому многие специалисты относятся к нему с большой долей осторожности", — отметила эксперт.

Среди спорных операций она также назвала повторную пластику нижнего века. Такое вмешательство очень "ювелирное" и может привести к неконтролируемому рубцеванию ткани.

Неприятными последствиями может закончиться и липосакция у очень худых девушек. Кожа в месте проведения операции может стать очень чувствительной, есть риск образования кист и пигментаций и сильных болей.

Петраш также рассказала, что многие молодые женщины прибегают к хирургическому омоложению без объективных показаний, хотя в их случае можно обойтись и методами без операций: аппаратными методиками, инъекционными процедурами, нитевым лифтингом и так далее.

Последним спорным вмешательством эксперт назвала пластику внутренней поверхности бёдер. После такой операции может нарушиться венозный и лимфатический отток. Это грозит появлением отёков, некроза тканей и жировой эмболии.