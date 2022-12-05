Три четверти россиян хотят видеть своих детей или внуков волонтёрами

Жители России всё больше интересуются деятельностью волонтёров и уровнем их поддержки. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, о работе волонтёров в своём регионе слышали 67% опрошенных. Это на 6% выше показателей 2019 года. Больше остальных знают об этом работники бюджетной сферы — 82%, поскольку им чаще всего приходится взаимодействовать с добровольцами.

Также 70% опрошенных считают, что люди стали заниматься добровольчеством больше, чем 15 лет назад. Этот показатель вырос почти в три раза с 2008 года.

Согласно опросу, 76% респондентов хотят, чтобы их дети или внуки были волонтёрами. Вклад добровольцев в решение общественных проблем участники опроса оценили в 3,82 по пятибалльной шкале. Почти треть россиян считают этот вклад максимально значимым.

Всего было опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Им задавали вопросы в формате телефонных интервью.