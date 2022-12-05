Буйная москвичка разгромила караоке-бар из-за "националистической украинской песни"

Буйная москвичка разгромила караоке-бар из-за песни украинской группы "Океан Эльзи", которую стали петь посетители за соседним столом. Как рассказал Лайфу источник, по факту случившегося проводится проверка.

Тот самый бар, где москвичка устроила дебош из-за песни на украинском языке. Видео © LIFE

Всё произошло в развлекательном заведении "Эль и стаут" на "Тимирязевской". По нашим данным, россиянка душевно отдыхала в компании супруга, но релакс для неё был испорчен, когда компания за соседним столиком заказала песню "Без бою" в исполнении "Океана Ельзи". Возмущённая услышанным дама начала бить по аппаратуре, а затем непоздоровилось и посуде. В это время её муж позвонил в полицию и заявил, что в самом центре столицы исполняют "националистические украинские песни".

Потом правоохранителям позвонили уже сотрудники караоке-бара и попросили помочь справиться с дебоширами. К моменту прибытия оперативников компания, заказавшая песню на украинском языке, уже покинула заведение. В итоге полицейские отвезли буйных супругов в участок, где на них был составлен протокол за мелкое хулиганство.