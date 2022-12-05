Врач объяснил, как выявить "опасную" родинку и когда начинать бить тревогу

На теле почти каждого человека можно встретить родинки, а иногда и очень много. Однако далеко не всегда они бывают безопасными и могут несколькими признаками сигнализировать о крайне неприятных явлениях. Как этого избежать и что делать в такой ситуации, Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" Денис Романов.

"Далеко не каждая из родинок требует каких-либо действий. Но есть ряд жалоб, которые должны вас насторожить: это чувство зуда в области невуса, выпадение волос с её поверхности, изменение цвета и очертаний, увеличение размеров, изъязвление и кровотечение, образование узла на месте плоского образования", — рассказал Романов.

Онколог также заметил, что многие слышали и про меланому, про которую существует немало мифов, но её врачи научились неплохо диагностировать и лечить. Главное — своевременно обратиться к врачу. Романов вспомнил недавнюю историю, когда пациентка не сделала этого, хотя на её плече была меланома, которую женщина игнорировала много лет, а увидеть её можно было невооружённым глазом.

"К сожалению, заболеваемость меланомой растёт: число выявленных пациентов с этим заболеванием в России каждые десять лет увеличивается более чем на треть, однако количество смертей от неё в последние годы, к счастью, неуклонно падает. Полностью уберечься от того, чтобы заболеть ею, невозможно, но есть способы снизить риски, а также выявить её в максимально неопасной стадии, когда объём лечения будет минимальным, а шансы излечиться — максимальными", — отметил Романов.

Главным фактором развития заболевания является ультрафиолетовое излучение, потому необходимо избегать солнечных ожогов. Крайне важно учитывать и генетические факторы, которые могут повлиять на риск развития меланомы. Ещё один фактор — существующие изменения кожи. В таком случае крайне важно обратиться к дерматологу или онкологу, который определит отсутствие необходимости удаления новых образований. В любом случае, беспокоящие места на коже крайне важно показать профессиональному врачу.