Власти Грузии обвинили оппозицию в отправке наёмников на Украину
Премьер Гарибашвили: Оппозиция отправляет грузинских наёмников на Украину
Представители грузинской оппозиции набирают и отправляют граждан в зону боевых действий на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
"Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников (оппозиция. — Прим. Лайфа), с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители "партии войны" забирают на Украину наших сограждан", — сказал он.
Кстати, ранее Следственный комитет РФ сообщил, что на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из 54 государств. Причём часть из которых поступила на службу ещё восемь лет назад, а другая — имеет опыт конфликтов на Ближнем Востоке.
ТАСС / AP / Shakh Aivazov