Власти Грузии обвинили оппозицию в отправке наёмников на Украину

Представители грузинской оппозиции набирают и отправляют граждан в зону боевых действий на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников (оппозиция. — Прим. Лайфа), с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители "партии войны" забирают на Украину наших сограждан", — сказал он.