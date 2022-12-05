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5 декабря, 10:59

Власти Грузии обвинили оппозицию в отправке наёмников на Украину

Премьер Гарибашвили: Оппозиция отправляет грузинских наёмников на Украину

Представители грузинской оппозиции набирают и отправляют граждан в зону боевых действий на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников (оппозиция. — Прим. Лайфа), с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители "партии войны" забирают на Украину наших сограждан", — сказал он.

Гарибашвили заявил, что Киев открыто призывал Грузию открыть "второй фронт" против России

Гарибашвили заявил, что Киев открыто призывал Грузию открыть "второй фронт" против России

Кстати, ранее Следственный комитет РФ сообщил, что на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из 54 государств. Причём часть из которых поступила на службу ещё восемь лет назад, а другая — имеет опыт конфликтов на Ближнем Востоке.

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ТАСС / AP / Shakh Aivazov

Светлана Оперук

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