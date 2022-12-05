Польский полузащитник Крыховяк высказался в ответ на критику со стороны Дзюбы

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк не стал давать конкретных комментариев по поводу критики польских футболистов со стороны российского нападающего Артёма Дзюбы. Он заявил, что не слышал его слов.

"Знаете, для меня это уже история. Самое главное — то, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано", — заявил Крыховяк в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".