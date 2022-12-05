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5 декабря, 11:05

Польский полузащитник Крыховяк высказался в ответ на критику со стороны Дзюбы

<p>Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Grzegorz Krychowiak</p>

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Grzegorz Krychowiak

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк не стал давать конкретных комментариев по поводу критики польских футболистов со стороны российского нападающего Артёма Дзюбы. Он заявил, что не слышал его слов.

"Знаете, для меня это уже история. Самое главное — то, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано", — заявил Крыховяк в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Илья Суриков

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