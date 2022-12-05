Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 11:23

Экс-тренер "Локомотива" допустил победу Японии над Хорватией на ЧМ в Катаре

Экс-тренер "Локомотива" Сёмин заявил, что Япония может обыграть Хорватию на ЧМ в Катаре

Сборная Японии по футболу вполне закономерно вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре, а в матче 1/8 финала может переиграть соперников из Хорватии. Такое мнение выразил бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Япония может расправиться с Хорватией. Футбол развивают и в Корее, и в Японии. Это очень быстрые команды, которые хорошо контратакуют. Японцы вышли из группы не случайно. Всё закономерно", — отметил Сёмин.

Сборная Хорватии же, по словам эксперта, является крайне крепкой командой с множеством опытных игроков и демонстрирует на нынешнем мундиале хороший результат. Отметим, что Япония и Хорватия сыграют друг против друга в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре 5 декабря.

Стало известно, почему Стерлинг бросил сборную на ЧМ в Катаре

Стало известно, почему Стерлинг бросил сборную на ЧМ в Катаре

Ранее Лайф рассказывал, что стадию 1/8 финала турнира успешно преодолели сборные Франции и Англии. Команда Дидье Дешама одолела поляков — 3:1, а англичане разгромили сборную Сенегала — 3:0.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров