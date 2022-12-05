"Я всегда мечтала помогать людям": Истории волонтёров Донбасса Освобождённые территории Донбасса нуждаются в помощи. Волонтёры со всей страны тысячами едут туда. Лайф выяснил, как они живут и чем занимаются. 6622 6622 Фото © LIFE

Как волонтёры ищут людей

Салатовые пуховики волонтёров яркими пятнами выделялись на фоне серых руин Мариуполя. Сегодня их, волонтёров-поисковиков, четверо. Как и на протяжении последних восьми месяцев, их задача — искать пропавших людей и восстанавливать утерянную связь между близкими. Четвёрка в ярких пуховиках заходит в подъезд.

— Мы ищем Пугачёву Любовь Ивановну, — стучится в дверь одна из волонтёров, Екатерина Кутепова.

Фото © LIFE

— Это я, — растерянно отвечает ей женщина в дверном проходе.

— Вас ищут Олег и Елена, давно связи с вами не было, — поясняет Екатерина.

— Это мои квартиранты! — после секундной паузы радостно вспоминает Любовь Ивановна и впускает волонтёров в квартиру.

Там волонтёры запишут короткое видео с Любовью Ивановной, передадут ей продуктовый набор и поедут трудиться дальше. За день они стараются обработать около десяти заявок на поиск людей.

Волонтёры ищут людей. Фото © LIFE

— 2 марта в Мариуполе отключили связь и мы остались без информации друг о друге, — вспоминает Екатерина Кутепова. — Все видят страшную картинку по телевизору, и никто не знает, что с его семьёй. Тебе звонят на телефон, а он выключен. Первая мысль, что ты погиб. Мы находили колоссальное количество людей, у которых просто не было возможности сообщить родственникам, что они живы.

Екатерине 29 лет, всю жизнь она прожила в Мариуполе. Работала воспитателем в детском саду. 24 февраля в её группу не привели ни одного ребёнка. Так для Кутеповой началась другая жизнь. Во время штурма Мариуполя она, как и остальные горожане, пряталась от обстрелов в подвале, недоедала и, конечно, находилась без связи.

Волонтёр Екатерина Кутепова. Фото © LIFE

— Когда ещё шли боевые действия, но наш район уже был зачищен, пришла женщина лет шестидесяти. И я слышу, кто-то зовёт: "Катя! Мне нужна Катя!" Я вышла, и она говорит: "Вас разыскивает брат из Москвы. Что ему передать?" Я отвечаю: "Передайте, что мы живы", — так Екатерина впервые столкнулась с поиском людей, а вскоре и сама стала заниматься тем же. — Мои знакомые начали просить проверить их адреса: что с квартирой, что с бабушкой, что с сестрой. Мы начали ездить в мае, на левом берегу ещё бои шли. Когда мы приезжали туда, люди просили передать одно: мы живы. Просто живы.

Позднее Екатерина с подругами присоединилась к благотворительному фонду "Гражданская позиция" — организация направлена как раз на поиск людей, утративших связь с родственниками. За это время, как рассказывает председатель фонда Александр Дарьев, им удалось найти около тысячи человек.

Волонтёр Александр Дарьев. Фото © LIFE

Заявки на поиск приходят в телеграм-бот. В первый же день его работы волонтёры получили около 200 адресов и фамилий, которые необходимо проверить. Десятки заявок продолжают поступать ежедневно. В фонде заранее знают, что живыми найдутся не все.

— Мы находили и останки людей, кости, обгоревшие тела. Вызывали МЧС, полицию, скорую. Однажды мы приехали по адресу и нам соседка говорит: "Там кости". Мы заходим, а там в коридоре — обгоревшие останки. Я до сих пор плачу в такие моменты. Стараюсь это делать дома. Потому что как сказать человеку, что его родного больше нет? Это очень тяжело. Я благодарна Богу, что у меня в семье и моём окружении все живы. Потому что узнать, что твой ребёнок погиб, это трудно.

Неравнодушные едут в Донбасс

В Волноваху Анастасия Мяу приехала уже ночью, так что масштаб разрушений смогла оценить только с первыми лучами солнца. Настя — волонтёр из Мурманска. В Донбассе она впервые.

Волонтёр Анастасия Мяу. Фото © LIFE

— Пипец как страшно, — признаётся Настя. — Видеть разруху, разваленные дома, слышать обстрелы. В голове постоянно крутится, что может прилететь. И ходишь постоянно настороженно.

Волноваха — небольшой городок ровно посередине пути между Донецком и Мариуполем. Здесь расположился крупный железнодорожный узел. Весной за Волноваху шли страшные бои. Некоторые районы города оказались уничтожены почти полностью, некоторые сохранились чуть лучше. Когда бои стихли, в город потянулись волонтёры — они помогали мирным жителям с едой, одеждой, ночлегом. Спустя полгода Волноваха уже не гремит в новостных сводках, но помощь добровольцев здесь по-прежнему необходима. Группа волонтёров Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) прибыла сюда, чтобы восстановить разрушенный обстрелами православный храм. Настя Мяу — в их числе.

Сама Настя признаётся: раньше никогда не участвовала в стройке, так что опыт для неё новый. На стройплощадке она помогает более опытным товарищам.

— Если для девочек нет какой-то работы, то помогаем в быту. Воду подогреть, убраться, матушкам помочь. Готовим чай для ребят, находимся у них в тылу. Обеспечиваем женской заботой, — рассказывает Мяу.

В Донбасс она уехала практически как в самоволку — мать до сих пор не знает, куда именно и зачем отправилась её дочь. Однако для самой Насти поехать сюда было делом принципиально важным.

— Я всегда мечтала помогать людям. У меня папа был чернобыльцем. И, видимо, у меня в голове как-то засело, что он помогал ликвидировать катастрофу. И у меня тоже постоянно в голове: помогать людям, помогать людям. Мне вообще ничего не стоит подойти и сказать: "Ребят, вам помощь нужна?".

Доброволец Иван Дрейлих — в ВСКС занимается медийкой — уверен: помощь и Насти, и всех остальных волонтёров здесь точно нужна.

Иван Дрейлих. Фото © LIFE

— Все территории, которые освободили и присоединили, нуждаются в помощи, потому что везде есть проблемы, и проблемы серьёзные, — говорит доброволец ВСКС Иван Дрейлих. — Где-то нет воды, где-то сильная разруха из-за обстрелов. Добровольцы всегда будут нужны здесь, и всегда их помощь будет востребована. Мирные жители в основном хорошо к нам относятся, но поначалу не все верят, что мы приехали сюда работать бесплатно. Не за деньги, а просто из-за желания помочь. У людей это вызывает удивление, приходится объяснять им, что мы на то и есть волонтёры, чтобы помогать бесплатно.

Авторы Антон Старков