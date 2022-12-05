Дом футболиста Стерлинга ограбили на 368 тысяч долларов, пока он был на ЧМ в Катаре

Неизвестные ограбили дом форварда англичан и лондонского "Челси" Рахима Стерлинга в графстве Суррей в Великобритании, пока он находился на чемпионате мира по футболу в Катаре. Грабители успели забрать часы стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов (368 тысяч долларов). Об этом сообщает The Sun.

В момент ограбления подруга футболиста опубликовала в соцсетях фотографию с сыновьями на круизном лайнере в Дохе. И какого было удивление воров, когда они влезли в дом и увидели там девушку с детьми.

Из-за инцидента Стерлингу пришлось сразу же уехать домой, поэтому в игре сборной Англии против Сенегала участие он не принял. Впрочем, его команда всё равно смогла победить со счётом 3:0. Как рассказал экс-руководитель национального разведывательного подразделения, специализирующегося на серьёзной организованной преступности, рост ограблений домов и квартир знаменитостей связан с возможностью отслеживать их страницы в соцсетях. Звёзды часто выставляют напоказ дорогие вещи и рассказывают о своих планах и поездках.