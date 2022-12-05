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5 декабря, 11:30

Дом футболиста Стерлинга ограбили на 368 тысяч долларов, пока он был на ЧМ в Катаре

<p>Обложка © ТАСС / IMAGO / Peter Dovgan</p>

Обложка © ТАСС / IMAGO / Peter Dovgan

Неизвестные ограбили дом форварда англичан и лондонского "Челси" Рахима Стерлинга в графстве Суррей в Великобритании, пока он находился на чемпионате мира по футболу в Катаре. Грабители успели забрать часы стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов (368 тысяч долларов). Об этом сообщает The Sun.

В момент ограбления подруга футболиста опубликовала в соцсетях фотографию с сыновьями на круизном лайнере в Дохе. И какого было удивление воров, когда они влезли в дом и увидели там девушку с детьми.

Из-за инцидента Стерлингу пришлось сразу же уехать домой, поэтому в игре сборной Англии против Сенегала участие он не принял. Впрочем, его команда всё равно смогла победить со счётом 3:0. Как рассказал экс-руководитель национального разведывательного подразделения, специализирующегося на серьёзной организованной преступности, рост ограблений домов и квартир знаменитостей связан с возможностью отслеживать их страницы в соцсетях. Звёзды часто выставляют напоказ дорогие вещи и рассказывают о своих планах и поездках.

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Об ограблении дома Стерлинга стало известно ранее. Сам инцидент произошёл в субботу вечером, сообщил корреспондент британской газеты Daily Telegraph Мэтт Лоу.

Светлана Оперук

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