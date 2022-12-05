Иван Краско рассказал Лайфу, из-за чего попал в больницу
Актёр Иван Краско рассказал, что обратился в петербургскую больницу ради профилактики
Советский и российский актёр Иван Краско рассказал в беседе с Лайфом, что находится в больнице в целях профилактики. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 92-летний народный артист России госпитализирован.
"Профилактика <...> Тринадцатого [декабря] я буду играть спектакль. После тринадцатого я слиняю [из больницы], зачем мне [находиться] здесь?" — сказал он.
Краско не уточнил, к каким именно врачам он обратился. При этом артист отметил, что больница, в которой он находится, ему не очень нравится. Название медучреждения актёр называть отказался. В разговоре он много шутил и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.
Ранее Лайф писал, что Краско предложил бездомному Петру Смородинову жить у него на даче под Санкт-Петербургом. Последний страдает алкоголизмом и живёт на улице.
ТАСС / Роман Пименов