Иван Краско рассказал Лайфу, из-за чего попал в больницу

Советский и российский актёр Иван Краско рассказал в беседе с Лайфом, что находится в больнице в целях профилактики. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 92-летний народный артист России госпитализирован.

"Профилактика <...> Тринадцатого [декабря] я буду играть спектакль. После тринадцатого я слиняю [из больницы], зачем мне [находиться] здесь?" — сказал он.

Краско не уточнил, к каким именно врачам он обратился. При этом артист отметил, что больница, в которой он находится, ему не очень нравится. Название медучреждения актёр называть отказался. В разговоре он много шутил и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.