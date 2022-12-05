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5 декабря, 11:46

Иван Краско рассказал Лайфу, из-за чего попал в больницу

Актёр Иван Краско рассказал, что обратился в петербургскую больницу ради профилактики

Советский и российский актёр Иван Краско рассказал в беседе с Лайфом, что находится в больнице в целях профилактики. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 92-летний народный артист России госпитализирован.

"Профилактика <...> Тринадцатого [декабря] я буду играть спектакль. После тринадцатого я слиняю [из больницы], зачем мне [находиться] здесь?" — сказал он.

Краско не уточнил, к каким именно врачам он обратился. При этом артист отметил, что больница, в которой он находится, ему не очень нравится. Название медучреждения актёр называть отказался. В разговоре он много шутил и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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Ранее Лайф писал, что Краско предложил бездомному Петру Смородинову жить у него на даче под Санкт-Петербургом. Последний страдает алкоголизмом и живёт на улице.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Юлия Архипова

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