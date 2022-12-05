Блогер Кац стал первым, кого оштрафовали по новому закону об обязанностях иноагентов

Хорошёвский суд Москвы назначил блогеру Максиму Кацу* штраф в размере 15 тысяч рублей за неисполнение иноагентских обязанностей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.

"Суд назначил Кацу наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Статья о нарушении обязанностей физлицом, выполняющим функции иностранного агента, была введена 24 февраля 2022 года. Максим Кац является первым, кто был признан виновным по ней в Москве. Такие же протоколы суд составил на Михаила Ходорковского*, Гарри Каспарова* и журналиста Евгения Киселёва*. Заседания пройдут в декабре.

Напомним, в июле этого года Минюст внёс Каца в перечень физлиц-иноагентов. Вместе с ним иноагентами были признаны блогеры Илья Яшин*, Вероника Белоцерковская*, актриса Татьяна Лазарева*, а также Руслан Шаведдинов*.