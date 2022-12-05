В Монголии массовые протесты переросли в попытку захвата Дворца правительства
В Монголии массовые протесты против коррупционеров, которые начались накануне, переросли в попытку захвата Дворца правительства в столице — Улан-Баторе. Сейчас дорога к резиденции премьер-министра республики перекрыта полицейскими, но недовольная толпа не оставляет попыток прорваться в здание.
Массовые протесты переросли в попытку захвата Дворца правительства в Монголии. Видео © Twitter / CyclistAnons
Как сообщает издание Central Asia, массовые беспорядки вспыхнули якобы из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай. По мнению протестующих, в этом виноваты коррумпированные чиновники. Люди требуют назвать имена политиков, укравших уголь, и наказать их. Судя по кадрам с места событий, ситуация уже переросла в открытые стычки с силовиками. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что протестующие разгромили здание администрации в провинции Эс-Сувейда в Сирии. Изначально десятки людей собрались перед зданием в знак протеста против трудных условий жизни и топливного кризиса.
Twitter / CyclistAnons