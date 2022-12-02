Минздрав выступил с рекомендациями на фоне распространения гриппа H1N1

Жителям тех регионов, в которых пока не наблюдается роста заболеваемости гриппом, нужно сделать прививки. С такой рекомендацией выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Возрастает заболеваемость [гриппом], поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", — сказал Мурашко журналистам, напомнив, что формирование иммунитета происходит в течение трёх-четырёх недель.

Вместе с тем, по словам министра, не лишним будет вернуться к ношению медицинских масок как к надёжному средству предотвращения распространения вируса.