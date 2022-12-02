Минздрав выступил с рекомендациями на фоне распространения гриппа H1N1
Мурашко рекомендовал прививаться и носить маски в сезон распространения гриппа
Жителям тех регионов, в которых пока не наблюдается роста заболеваемости гриппом, нужно сделать прививки. С такой рекомендацией выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Возрастает заболеваемость [гриппом], поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", — сказал Мурашко журналистам, напомнив, что формирование иммунитета происходит в течение трёх-четырёх недель.
Вместе с тем, по словам министра, не лишним будет вернуться к ношению медицинских масок как к надёжному средству предотвращения распространения вируса.
Лайф писал, что Роспотребнадзор отчитался о выявлении свиного гриппа уже в 55 регионах России. В ведомстве подчеркнули, что за минувшую неделю показатель заболеваемости подскочил на 18,5%. Врач назвал 9 правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период пандемии, легче придерживаться простых рекомендаций.
ТАСС / Владимир Гердо