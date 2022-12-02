В Москве неизвестный разбил дверь на проходной комбината газеты "Правда"
В Москве задержали хулигана, проникшего в комбинат газеты "Правда"
В Москве неизвестный мужчина разбил стекло на двери проходной комбината газеты "Правда". Как сообщили очевидцы, после этого он ненадолго зашёл вовнутрь, однако позже был выведен на улицу охраной.
Неизвестный мужчина разбил стекло на двери проходной комбината газеты "Правда". Видео © LIFE
После этого неадекват попытался сбежать, но, как рассказал источник Лайфа, сразу был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. Сейчас правоохранители выясняют мотивы его правонарушения.
Лайф писал об инциденте в Новой Москве, где мужчина выстрелил в машину с ребёнком внутри, после чего напал на женщину-водителя. На данный момент он задержан и будет привлечён к ответственности в соответствии с законом.
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