Неизвестный с ножом набросился на двух школьниц на юго-западе Германии

В Германии неизвестный мужчина напал с ножом на двух девочек, когда те направлялись в школу. Инцидент произошёл в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны, сообщает газета Bild.

По данным издания, пострадавшие девочки, которым 13 и 14 лет, сейчас находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Злоумышленник скрылся в доме, где, по предварительным данным, проживают беженцы. В итоге прибывшие на место оперативники взяли здание штурмом и задержали всех, кто находился внутри. В их числе оказался и совершивший нападение преступник. Его мотив пока неизвестен.