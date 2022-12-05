Правобережная Молдавия с декабря отказывается от поставок российского газа
Правобережная Молдавия отказывается от поставок российского газа с декабря. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.
"Впервые правый берег [Днестра] будет обеспечиваться газом из альтернативных "Газпрому" источников <…> Весь объём газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье", — пояснил он в ходе пресс-конференции.
Спыну добавил, что ответственность за расчёты перед "Газпромом" теперь возлагается на Приднестровье и компанию "Молдавская ГРЭС".
Ранее Лайф писал, что Молдавия расширит закупку газа на 60% за счёт альтернативы "Газпрому". В рамках действующего контракта 5,7 миллиона кубов будут поставляться ПАО "Газпром".
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