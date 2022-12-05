Адвокат оценил риски Лепса сесть в тюрьму за избиение петербуржца

Если певец Григорий Лепс (при участии охранника) во время драки сломал нос жителю Петербурга, то он подпадёт под статью о причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом рассказал в беседе с Лайфом адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Адвокат Нефедовский — о возможном наказании Лепса за драку в Петербурге. Видео © LIFE

"Если выяснится, что в драке потерпевший получил перелом носа, а господин Лепс его избивал вместе с охранником, судя по видеофиксации, то данное преступление подпадает под пункт "г" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации", — сказал он.