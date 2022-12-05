Адвокат оценил риски Лепса сесть в тюрьму за избиение петербуржца
Адвокат Нефедовский: Лепсу грозит до пяти лет тюрьмы, если он сломал нос жителю Петербурга
Если певец Григорий Лепс (при участии охранника) во время драки сломал нос жителю Петербурга, то он подпадёт под статью о причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом рассказал в беседе с Лайфом адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.
Адвокат Нефедовский — о возможном наказании Лепса за драку в Петербурге. Видео © LIFE
"Если выяснится, что в драке потерпевший получил перелом носа, а господин Лепс его избивал вместе с охранником, судя по видеофиксации, то данное преступление подпадает под пункт "г" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации", — сказал он.
В ней говорится о причинении вреда здоровью средней тяжести, которое наказывается лишением свободы до пяти лет. По словам адвоката, сейчас полиция пытается завести уголовное дело по статье 115 УК РФ. Эта же статья подразумевает причинение лёгкого вреда здоровью, что предусматривает наказание до двух лет тюрьмы.
Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате у петербуржца зафиксировали ушибы, а его адвокат Евгений Хейфец рассказал о переломе носа. Причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. Правоохранители завели уголовное дело по факту драки.
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