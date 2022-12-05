"Очередное проявление русофобии": В ГД сочли опрометчивым шагом подготовку ЕС новых санкций

Европейские политики не могут устоять перед искушением очередного проявления русофобии. Так член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал возможные новые санкции ЕС против России.

"Для стран ЕС опрометчиво готовить новый пакет антироссийских санкций на фоне тех последствий, которые уже принесли их предыдущие ограничения, но устоять перед искушением очередного проявления русофобии европейские политики не могут", — сказал он в беседе с RT.

Он считает, что Европа ведёт бездумную санкционную политику, которая наносит ущерб ей же — провоцирует кризис в экономике и социальной сфере. При этом Запад привык обвинять в этом Россию.