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5 декабря, 12:45

Власти Монголии издали указ о силовом разгоне массовых протестов в Улан-Баторе

Мэр Улан-Батора и губернатор столицы Монголии Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне демонстрантов, устроивших митинг возле Дворца правительства. Об этом сообщает телеканал "Игл".

"В 19:00 (14:00 мск. — Прим. Лайфа) издано распоряжение губернатора столицы о насильственном разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом", — говорится в сообщении.

Аналогичную информацию подтвердили и в Министерстве юстиции страны. Власти также проинформировали граждан страны о принятом решении и призвали их "прекратить подстрекательскую деятельность".

Как сообщал Лайф, в Монголии массовые протесты против коррупционеров, которые начались накануне, переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули якобы из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай.

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© Twitter / CyclistAnons

Артур Белкин

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