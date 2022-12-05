Власти Монголии издали указ о силовом разгоне массовых протестов в Улан-Баторе

Мэр Улан-Батора и губернатор столицы Монголии Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне демонстрантов, устроивших митинг возле Дворца правительства. Об этом сообщает телеканал "Игл".

"В 19:00 (14:00 мск. — Прим. Лайфа) издано распоряжение губернатора столицы о насильственном разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом", — говорится в сообщении.

Аналогичную информацию подтвердили и в Министерстве юстиции страны. Власти также проинформировали граждан страны о принятом решении и призвали их "прекратить подстрекательскую деятельность".