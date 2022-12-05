Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума в 2023 году до 14 375 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в 2023 году величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения устанавливается в размере 14 375 рублей с учётом высокой прогнозируемой инфляции, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

По данным Минтруда, повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан.